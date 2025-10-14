Trump dice que "el trabajo no ha terminado" porque falta la entrega de los rehenes fallecidos

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido este martes la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas que seguían vivos, pero ha lamentado que no se hayan entregado todos los cuerpos de los fallecidos.

"Los 20 rehenes han regresado y están tan bien como cabría esperar. Se ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. ¡No se han devuelto los cuerpos de los fallecidos, como se había prometido! ¡La fase dos comienza ahora mismo!", ha indicado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de cuatro de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han llegado en medio de las críticas por la demora de la entrega de los cadáveres, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado.