Trump emplaza a Irán a "mostrar humanidad" ante las protestas y reitera su amenaza sobre un ataque militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su bajada del Air Force One - Europa Press/Contacto/Joey Sussman

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emplazado este martes al Gobierno de Irán a "mostrar humanidad" en medio de la ola de protestas que se ha saldado con más de 1.800 muertos, según el último balance de la ONG Human Rights Activists (HRA), y ha reiterado que "pronto" recibirá un informe sobre la situación, con vistas a decidir si interviene militarmente en el país centroasiático, extremo con el que ha venido amenazando en los últimos días a Teherán.

"El mensaje es que tienen que mostrar humanidad", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la base aérea Saint Andrew, en Maryland, al dirigirse a las autoridades iraníes, quienes "tienen un gran problema".

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que "espero que no vayan a matar a gente y pronto tendré un informe", antes de sostener que el Ejecutivo iraní "se ha comportado muy mal, pero eso no está confirmado".

Al ser preguntado sobre las declaraciones de Teherán prometiendo represalias en caso de ataque por parte del Ejército estadounidense, el mandatario estadounidense se ha jactado al afirmar que "Irán dijo eso la última vez que los destruí con la capacidad nuclear que ya no tienen", aludiendo a los bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes por parte de Washington en junio de 2025.

Por otra parte, en una entrevista concedida este mismo martes a la cadena de televisión estadounidense CBS, Trump ha señalado que su "objetivo final (en Irán) es ganar". "Me gusta ganar", ha declarado, antes de citar como ejemplos la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro; la muerte del líder y fundador de Estado Islámico, Abú Bakr al Bagdadi, en una incursión en Siria en 2019; y el asesinato, un año más tarde, del general iraní Qassem Soleimani, en un ataque estadounidense en Bagdad.

"No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Si quieren protestar, eso es una cosa, pero cuando empiezan a matar a miles de personas (...) ya veremos cómo les sale la jugada. No va a salir bien", ha declarado.