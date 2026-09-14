Trump esboza la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela"

Archivo - El portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln, de la Armada de EEUU, operando en apoyo a la operación 'Furia Épica' y al bloqueo naval contra Irán, en el norte del mar Arábigo.- Handout/U.S Navy / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este domingo la posibilidad de "quedarse" en Irán y "quedarse con el petróleo, como en Venezuela", en lugar de replegar a las fuerzas norteamericanas desplegadas alrededor de la República Islámica tras un hipotético fin de la guerra que en la última semana ha insistido en situar en torno a las elecciones de medio mandato estadounidenses, las 'midterms', el próximo 3 de noviembre.

"Al final nos iremos. A menos que decidamos quedarnos y quedarnos con el petróleo, como en Venezuela", ha declarado ante los medios de comunicación reunidos ante su visita al Irish Open de golf, celebrado en Doonbeg, en la costa occidental de Irlanda.

El inquilino de la Casa Blanca ha insinuado este escenario tras ser preguntado acerca de una reunión planeada inicialmente para el lunes entre los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo --Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, y Qatar--, Irak e Irán. "No me importa. Es cosa suya", ha declarado antes de mostrar cierta aprobación por el encuentro si así "son felices" los países involucrados, añadiendo, eso sí, a Israel.

El encuentro, que iba a tener lugar en la ciudad de Salalah, en el sur de Omán, ha sido finalmente suspendido, según ha informado en redes el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi. "En aras del consenso, se ha pospuesto la reunión regional prevista para mañana (lunes) en Salalah", ha indicado para, a renglón seguido, subrayar que en Mascate siguen "comprometidos con el fomento de un diálogo que respalde la estabilidad y la cooperación duradera" en Oriente Próximo.

También el Ministerio de Exteriores qatarí lo ha confirmado, alegando que el objetivo de posponer la reunión es "garantizar las condiciones adecuadas para un diálogo constructivo que propicie acuerdos sostenibles, apoyando la seguridad y la estabilidad regionales y satisfaciendo, al mismo tiempo, las aspiraciones de los pueblos a la cooperación y la paz".

El aplazamiento habría llegado "a petición de algunos países de la región y por decisión conjunta de Omán e Irán", según ha afirmado el director de Asuntos del golfo Pérsico del Ministerio de Exteriores iraní, Mohamad Alí Bek, en una entrevista con la agencia iraní IRNA.