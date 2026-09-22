Trump espera un acuerdo con Irán "justo después de las elecciones" de noviembre: "No tiene sentido no hacerlo"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, durante la 81ª Asamblea General de la ONU. - Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa - Archivo

Afirma que EEUU se encuentra "inmerso en las negociaciones" con Cuba pero aventura su "caída"

Amenaza con utilizar la recién aprobada ley de sanciones contra Rusia y anuncia el despliegue "inmediato" de tropas en Groenlandia

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar "justo después de las elecciones" de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que ha asegurado que "no tendría sentido no lograrlo".

"Creo que este acuerdo llegará después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las 'midterm'", ha aseverado durante su intervención en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que está teniendo lugar en la ciudad de Nueva York.

En este sentido, se ha preguntado si realmente habrá un acuerdo "que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande que nunca antes, quizá incluso uno de los más grandes de Oriente Próximo" o si "habrá que aniquilarlo". "¿Tendré que hacerlo rápidamente, para evitar darles la oportunidad de matar y destruir a la gente y atacar de nuevo a otros países?", ha apuntado.

El magnate neoyorquino, que ha indicado en anteriores ocasiones que espera que el fin de la guerra esté "a la vuelta de la esquina", ha asegurado que el Partido Republicano saldrá airoso de la contienda electoral. "Estaré apoyándoles", ha afirmado. "Los iraníes no se dan cuenta de que no soy yo el que se presenta a los comicios directamente", ha añadido.

Así, ha reivindicado su papel como un líder que "ha logrado la paz". "Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo interés en permitir que los peligros crezcan ni un día más, por lo que mientras otros hablan, yo actúo", ha afirmado.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he logrado la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para convertir a Estados Unidos en el país más poderoso del mundo", ha puntualizado, antes de señalar que "no hay mayor ejemplo de amenaza como aquella a la que hace frente Estados Unidos con Irán".

"No existe mejor ejemplo de un peligro al que se permitió ganar fuerza poniendo en riesgo al mundo que el principal patrocinador del terrorismo: la República Islámica de Irán", ha sostenido Trump, que ha destacado que sus acciones han permitido "salvar miles de vidas inocentes en Gaza" y "devolver a sus casas a los rehenes israelíes" tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que fueron "financiados por Irán", según ha especificado.

Sobre el desarrollo de un programa nuclear iraní, ha insistido en que "nunca" permitirá a Irán obtener un arma nuclear: "cuando accedí al cargo, abrí inmediatamente negociaciones con Irán y les ofrecí cooperación económica a cambio de poner fin al programa nuclear, pero se negaron por completo, lo cual fue un gran error".

"Espero que los europeos se den cuenta de esto, de que si hubieran logrado sus objetivos, habrían logrado expandir todo su terror por todas partes. Hay que aislarlos a nivel nuclear. A pesar de las propuestas (...) el régimen continuó construyendo un gran misil y un armamento con drones que amenazaban la seguridad. También construyeron un misil capaz de alcanzar Europa, y estaban muy orgullosos de ello", ha explicado.

Trump, que ha aventurado una bajada del precio del petróleo próximamente, ha lamentado que "esta fue la realidad que Estados Unidos tuvo que hacer frente, una realidad que muchos prefirieron ignorar". "Todos ignoraron esto, muchos presidentes y muchos otros. Después de dar a Irán todas las oportunidades para un acuerdo, tomé una decisión para asegurarme de que ningún Estado tuviera que enfrentarse a un problema tan desastroso, tan catastrófico", ha continuado.

Es así que ha subrayado que, "gracias a la puesta en marcha de la ofensiva" lanzada junto a Israel, las capacidades militares iraníes "han desaparecido". "Su economía ha desaparecido. Lo único que sigue estando es la inflación, que está destruyendo el país", ha señalado, antes de dar las gracias al Consejo de Seguridad de la ONU por aprobar una resolución "condenando los ataques terroristas de Irán".

APUESTA POR LA CAÍDA DE CUBA

El mandatario estadounidense ha vuelto a señalar que el Gobierno cubano "caerá" próximamente y ha insistido en que su Administración "busca un cambio fundamental de la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido nunca". "Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes, y va a caer", ha aseverado.

Trump ha asegurado que el secretario de Estado, Marco Rubio, "está tratando de negociar" con ellos, un papel en el que se está "entregando a fondo". "Veamos qué pasa (...) El régimen cubano también se ha pasado décadas coordinándose con los radicales y las redes comunistas de la izquierda aquí, en Estados Unidos, incluido Antifa", ha advertido, durante unas declaraciones que se han producido en ausencia de la delegación cubana, que ha abandonado la sala al completo.

Además, ha abordado el acuerdo petrolero con Venezuela, el cual considera una "victoria". "Si sumamos a Estados Unidos y a Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo. Así que es, tal vez, el mayor acuerdo. Fue una guerra, pero es, quizás, el mayor acuerdo jamás realizado. Al vencedor le corresponde el botín", ha detallado.

"Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país echen raíces en ninguna parte del hemisferio occidental. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro inigualable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos", ha manifestado en relación con la operación militar llevada a cabo en enero y que ha propiciado el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

"Durante décadas, otras administraciones permitieron que gran parte de esta región fuera dominada por bandas despiadadas y cárteles de la droga sanguinarios, pero eso se acabó. Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué al Ejército para eliminarlos. Los cárteles son el Estado Islámico del hemisferio occidental", ha apuntado.

LEY DE SANCIONES CONTRA RUSIA

Trump, que ha dicho estar colaborando "muy estrechamente" con Rusia y Ucrania en un intento por lograr el fin de la guerra, ha asegurado que utilizará la ley de sanciones aprobada recientemente "si es necesario".

"En honor al senador Lindsey Graham firmé una nueva y poderosa ley aprobada por el Congreso que me otorga enormes facultades arancelarias y, de ser necesario, tendré que utilizarlas", ha amenazado.

No obstante, ha aclarado que espera que el conflicto se resuelva de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree", al tiempo que ha anunciado que Estados Unidos "comenzará de inmediato el proceso de despliegue militar en Groenlandia" siguiendo el acuerdo alcanzado con las autoridades danesas.

Por otra parte, ha arremetido contra las voces críticas y ha recalcado que Estados Unidos "tiene más municiones de las que jamás podría imaginar utilizar". "Las estamos fabricando a un ritmo sin precedentes. Estamos aumentando nuestras reservas más rápido de lo que jamás habíamos podido hacerlo", ha dicho, al tiempo que ha tildado de "cobardes" y "traidores" a quienes declaran lo contrario.

"Estados unidos está de vuelta y nuestro país es más fuerte hoy que nunca antes. Nuestra economía es la envidia del mundo, nuestro Ejército es nuestro honor más poderoso, nuestra energía llena el mundo, nuestra nación es enorme", ha defendido.