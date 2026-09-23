Trump celebra el acuerdo sobre Groenlandia y asegura que dará a EEUU control permanente de su seguridad

El presidente de EEUU, Donald Trump, junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado la firma del acuerdo anunciado con Dinamarca y Groenlandia que, según sus propias palabras, permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla ártica.

El pacto, suscrito en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, pretende reforzar la cooperación militar y la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

Trump ha presentado el entendimiento como un acuerdo de alcance excepcional y lo ha vinculado directamente con la defensa del territorio norteamericano. "Como anuncié hace apenas unos días, Estados Unidos también ha alcanzado un acuerdo sin precedentes con respecto a la frontera norte de Norteamérica: el extenso territorio de vital importancia estratégica conocido como Groenlandia", ha expresado el mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca ha subrayado que el pacto concede a las autoridades estadounidenses competencias permanentes en materia de seguridad sobre la isla y ha enfatizado la dimensión defensiva del acuerdo, asegurando que tendrán "la plena capacidad de hacer lo necesario para defender el continente americano".

DINAMARCA REIVINDICA LA COOPERACIÓN Y LA SOBERANÍA

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha calificado la rúbrica como un nuevo punto de inflexión en la relación entre las partes y ha recordado que existe un precedente histórico de cooperación militar sobre Groenlandia.

"Este día representa un hito en nuestra larga cooperación. Hace 75 años, firmamos un acuerdo sobre la defensa de Groenlandia. Hoy, firmamos un acuerdo aún más importante y mejor: un acuerdo que puede perdurar para siempre", ha declarado.

Por otro lado, Frederiksen ha defendido que el pacto tiene implicaciones que van más allá de una mera cooperación bilateral entre Washington y Copenhague. A su juicio, el acuerdo beneficia a Estados Unidos, Groenlandia, Dinamarca y la OTAN y, por extensión, contribuye también a la seguridad europea.

"En otras palabras, reforzamos nuestra seguridad común, aumentamos nuestra capacidad de disuasión común y demostramos a nuestros adversarios quiénes somos, y lo hacemos juntos", ha aclarado la primera ministra.

El ministro danés de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, ha coincidido con Frederiksen al destacar que este entendimiento incrementa la asegurado tanto en el Ártico como en el Atlántico Norte y, si bien ha reconocido las dificultades afrontadas durante el proceso de negociación, ha defendido el resultado alanzado.

"Hoy es un momento importante. Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos han firmado un acuerdo que refuerza la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte", ha insistido Rasmussen, quien ha añadido que el acuerdo refleja una responsabilidad compartida sobre la seguridad de la región.

El ministro danés ha hecho especial hincapié en que el nuevo marco se ha alcanzado manteniendo el respeto por la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como por el derecho de los groenlandeses a decidir su propio futuro. "La historia nos une. Nuestro futuro exige que permanezcamos unidos", ha apostillado.

GROENLANDIA RESPALDA EL VÍNCULO CON EEUU

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha defendido igualmente el carácter estratégico de la relación con Washington y ha aseverado que Groenlandia continuará vinculada a Estados Unidos y al bloque occidental.

"Somos, hemos sido y seguiremos siendo un amigo incondicional de Estados Unidos y parte de la alianza occidental", ha afirmado Nielsen, que ha establecido además una relación directa entre la seguridad de la isla y la estadounidense: "Su seguridad es nuestra seguridad y nuestra seguridad es la suya".

Así las cosas, Nielsen ha expresado su satisfacción por el resultado final de las negociaciones, al considerar que el acuerdo profundiza tanto la seguridad compartida como los vínculos entre los territorios. "Este acuerdo es histórico", ha concluido.

LA OTAN DESTACA EL VALOR ESTRATÉGICO DEL ÁRTICO

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha respaldado también públicamente el contenido de este acuerdo tripartito y ha argumentado que, en un contexto marcado por las amenazas existentes en el Ártico y el Atlántico Norte, aumentar la seguridad en esta zona resulta esencial tanto para Europa como para Norteamérica.

Según el secretario de la Alianza Atlántica, el acuerdo en cuestión y el papel cada vez mayor de la organización en la protección d esta región contribuyen a fortalecer la seguridad colectiva y a crear un entrono más estable.

BRUSELAS DESTACA EL RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN

Desde las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aplaudido el pacto, poniendo el foco en la importancia estratégica del Ártico, tanto por su valor geopolítico como por el calibre de los desafíos existentes.

"Celebro el acuerdo alcanzado hoy para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. Mi visita a Groenlandia a principios de este mes puso de relieve la importancia estratégica de la región y la magnitud de los desafíos", ha expuesto Von der Leyen. "Desafíos que afrontaremos juntos", ha sentenciado.

La presidenta de la Comisión ha garantizado asimismo que la Unión Europea seguirá trabajando de manera coordinada con Dinamarca, Groenlandia y los socios internacionales.

En la misma línea se había pronunciado previamente el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien calificó el acuerdo de "paso positivo" para la cooperación transatlántica y la seguridad en el Ártico, ensalzando los tres principios estrucutrales del pacto: el respeto a la soberanía, la integridad territorial y el derecho de la población groenlandesa a la autodeterminación.

El acuerdo firmado mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico.

Su firma pone fin, al menos en este marco, a meses de desencuentros entre Washington, Copenhague y Nuuk provocados por las aspiraciones expresadas por Trump respecto al control de Groenlandia. El mandatario norteamericano había planteado incluso la posibilidad de hacerse con el control total de la isla, una posición que justificó apelando a razones relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos.