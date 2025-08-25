Trump espera poder reunirse con Kim Jong Un este mismo año y plantea una cumbre intercoreana

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado este lunes su deseo de reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, antes de que concluya el presente año y ha apelado además a la celebración de una cumbre entre los líderes norcoreano y de Corea del Sur.

"Espero reunirme con Kim Jong Un en un futuro, cuando sea apropiado (...). Me gustaría verle este año", ha afirmado Trump durante un acto con medios de comunicación en la Casa Blanca en el que también ha estado presente el presidente surcoreano, Lee Jae Myung.

"Sí. Queremos que haya un encuentro. Yo quiero que haya una reunión. Me llevo muy bien con él", ha añadido en referencia a Kim, de quien ha destacado que en su último cara a cara incluso celebraron una rueda de prensa que Trump ha calificado de "histórica". "No creo que haya dado más ruedas de prensa desde entonces", ha argüido.

El mandatario estadounidense ha destacado que tiene una "muy buena relación" con Kim. "Yo le comprendo. Paso mucho tiempo libre con él, hablando de cosas de las que se supone que no deberíamos hablar. Me llevo muy bien con él", ha resaltado.

Trump ha destacado que Kim "no quería reunirse con el expresidente Biden, (pero) querrá reunirse conmigo, así que voy a intentarlo (...). Es bueno llevarse bien con Kim Jong Un y es bueno llevarse bien con todo el mundo, incluido el presidente Lee".

Sobre un encuentro Lee-Kim, Trump ha dicho que "no sabe" si lo habrá. "Puede que lo haya, puede que no. Les gustaría que estuviera yo. Les he dicho que deberían arreglarlo. Es entre vosotros, no con nosotros", ha argumentado.