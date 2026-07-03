Trump felicita a Lukashenko por la independencia de Bielorrusia con el deseo de poder reunirse pronto

Archivo - Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este viernes a su par bielorruso, Alexander Lukashenko, con motivo de la independencia del país, que se celebra cada 3 de julio, y le ha transmitido su deseo de reunirse en el futuro.

"En nombre de Estados Unidos, felicito al pueblo bielorruso por la celebración del Día de la República el 3 de julio. Este día conmemora la liberación de la ocupación nazi y permanecerá para siempre como recordatorio de la lucha del pueblo bielorruso por la libertad", ha expresado Trump en una nota envida a Lukashenko.

"A usted y al pueblo de Bielorrusia, les transmito mis más sinceros deseos de un año pacífico y próspero, y espero volver a verlos en el futuro", señala la nota del jefe de la Casa Blanca, compartida por la agencia de noticias oficial Belta.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, ha emitido una felicitación similar, destacando que mientras los bielorrusos conmemoran su liberación de los nazis en 1944, los estadounidenses se preparan para celebrar este sábado el 250 aniversario de su propia independencia.

La nota, en la que no se hace alusión al presidente Lukashenko ni a ningún futuro encuentro, cierra enviando los mejores deseos al pueblo bielorruso.