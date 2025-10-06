Trump felicita a Sanae Takaichi como nueva primera ministra de Japón a la espera de que sea investida

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado este lunes a la exministra de Economía japonesa Sanae Taikaichi como nueva primera ministra de Japón después de que la conocida política nipona se hiciera con la victoria en las primarias de su formación, el gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD), pero que se encuentra aún a la espera de ser investida por el Parlamento.

"Japón ha nombrado por primera vez a una mujer como primera ministra, una persona muy respetada, con una gran sabiduría y fortaleza. Son noticias muy buenas para el increíble pueblo de Japón. ¡Felicidades a todos!", ha manifestado Trump en un mensaje difundido a través de Truth Social.

Las palabras de Trump llegan a pesar de que Takaichi se encuentra a la espera de que su nombramiento sea confirmado por los diputados, que tienen previsto someterlo a votación a finales de este mes.

Aunque poco probable, esto abre la puerta a que la oposición presente también a su propio candidato. De darse este escenario, todo apunta a que serían el ex primer ministro Yoshihiko Noda (del opositor Partido Democrático Constitucional de Japón) y Yuichiro Tamaki (del Partido Democrático para el Pueblo) quienes tendrían que salir a la palestra.

No obstante, su investidura podría acabar siendo una mera formalidad tras sus continuados esfuerzos y después de haber pedido en dos ocasiones anteriores las primarias del partido a pesar de su amplia popularidad.