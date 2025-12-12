Trump firma una orden ejecutiva para bloquear leyes estatales que impongan limitaciones "excesivas" a la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial en la firma oficial del documento, celebrada en el despacho oval de la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva con el propósito de bloquear regulaciones "excesivas" por parte de los estados con respecto a la inteligencia artificial (IA), en un documento en el que ha aludido a leyes que exigen a las empresas "que incorporen sesgos ideológicos".

"Para ganar, las empresas estadounidenses de IA deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa. Sin embargo, la excesiva regulación estatal frustra este imperativo", reza la orden, que lamenta que "las leyes estatales son cada vez más responsables de exigir a las entidades que incorporen sesgos ideológicos en los modelos" de inteligencia artificial.

En concreto, el texto critica una ley del estado de Colorado que busca evitar un "trato o impacto diferenciado" en grupos vulnerables. Con todo, también California, Utah y Texas han establecido leyes para regular la inteligencia artificial en el sector privado.

A este respecto, según el texto publicado, la Administración Trump "debe colaborar con el Congreso para garantizar que exista una norma nacional mínimamente gravosa, no 50 normas estatales discordantes".

En este contexto, y con el objetivo de "mantener y fortalecer el dominio global de la IA mediante un marco de políticas nacionales mínimamente oneroso", el inquilino de la Casa Blanca ha instado a la fiscal general, Pam Bondi, a crear un grupo de trabajo "cuya única responsabilidad será impugnar las leyes estatales sobre IA que sean incompatibles" con la citada premisa.