Trump indulta a seis personas condenadas por violar la ley de calidad del aire

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes que ha indultado a seis personas que, según él, fueron procesadas injustamente por violar las leyes de calidad del aire y de emisiones durante el mandato de su predecesor, Joe Biden.

"Es para mí un gran honor haber firmado hace un momento los indultos para seis personas que fueron perseguidas por la Administración Biden y que se encontraban en prisión, o a punto de ser enviadas a ella, por 'arreglar su coche'", ha informado en sus redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que "esto suena ridículo" pero ha asegurado que "no deja de ser un hecho y forma parte de la instrumentalización y la estupidez que (su) país tuvo que soportar durante los cuatro largos años de 'Sleepy Joe' Biden". "¡Los estoy liberando a todos, ahora mismo!", ha exclamado.

Ni el mandatario ni las autoridades estadounidenses han facilitado hasta el momento los nombres de los seis indultados.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado a la la cadena de televisión CNN que los afortunados habían sido condenados por violar la Ley de Aire Limpio, una norma federal cuyo objetivo es reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, al manipular equipos de control de la contaminación atmosférica en vehículos.

La decisión llega tras un encuentro de Trump con altos cargos de su Ejecutivo para abordar una nueva lista de indultos, según han apuntado las mismas fuentes.

A principios de este año, el Departamento de Justicia ordenó a los fiscales federales que archivaran las investigaciones y abandonaran los casos pendientes relacionados con los dispositivos empleados para manipular y eludir los controles de emisiones.