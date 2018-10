Trump insiste en que no cedió "nada" durante su reunión con Putin

Actualizado 23/07/2018 15:33:56 CET

WASHINGTON, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en que no cedió "nada" durante la reunión que mantuvo hace justo una semana en Helsinki con su homólogo ruso, Vladimir Putin, achacando una vez más las acusaciones en este sentido a "la prensa corrupta".

"Cuando escuchéis a las noticias falsas hablar negativamente de mi reunión con Putin, de todo lo que cedí, recordad, no cedí NADA", ha escrito Trump en su cuenta personal de Twitter.

El magnate neoyorquino ha aclarado que hablaron de "los futuros beneficios para ambos países". "Nos llevamos muy bien, lo cual es algo bueno, excepto para la prensa corrupta", ha indicado.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!