Trump levanta las sanciones a trece bancos rusos relacionados con proyectos nucleares de carácter civil

Donald Trump, presidente de EEUU. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha sacado este miércoles temporalmente de su lista de sanciones a trece grandes entidades bancarias rusas para que continúen operando en apoyo de proyectos nucleares de carácter civil.

El Departamento del Tesoro ha emitido una circular en la que se detalla que estos trece bancos tienen hasta el 18 de junio de 2026 para financiar exclusivamente este tipo de programas nucleares de carácter civil, siempre y cuando hubieran comenzado antes del 21 de noviembre de 2024.

No es la primera vez que en el último año la nueva administración estadounidense suspende o levanta algunas de las sanciones contra Rusia. En julio, en vísperas de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, algunas entidades bancarias y empresas rusas salieron de la 'lista negra'.