Trump y Mamdani se reúnen este viernes en la Casa Blanca

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, este viernes en Washington, en el que será el primer encuentro con uno de sus mayores opositores.

"El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, ha solicitado una reunión", ha asegurado en un breve mensaje difundido en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles salvo que la cita tendrá lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El equipo del regidor neoyorkino ha confirmado a la cadena de televisión CBS el encuentro con el mandatario estadounidense, alegando que "es costumbre en una administración municipal entrante" y citando "la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad" en la ciudad más poblada del país norteamericano como los temas que abordarán.

Mamdani se convirtió el pasado 5 de noviembre en alcalde electo de Nueva York gracias al apoyo de más de la mitad del electorado y superando en casi nueve puntos porcentuales a uno de los pesos pesados de la localidad, el exgobernador Andrew Cuomo, la apuesta de Trump.

Durante meses, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado la "ruina" de la urbe si Mamdani --declarado socialista-- resultaba elegido, llegando a amenazar con retirar los fondos federales e incluso con deportar al demócrata de 34 años, nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense.