Trump sobre la muerte de los líderes israelíes en los ataques de EEUU e Israel: "Nos gusta así"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia al impacto político de las muertes de numerosos altos dirigentes iraníes en los ataques conjuntos que lleva emprendiendo junto a Israel desde el pasado 28 de febrero y que Irán ha condenado como asesinatos selectivos.

Tras la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei, nada más comenzar los bombardeos de EEUU e Israel, los días siguientes han sido testigo de un goteo de altos cargos de la república islámica. Entre los más recientes, por ejemplo, el secretario de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, este pasado martes.

Trump ha reconocido públicamente desde el principio de los bombardeos que las muertes tanto de miembros de la cúpula iraní como de sus sucesores designados ha restado opciones a EEUU para negociar la paz. Este viernes, sin embargo, ha dado la situación por completamente aceptable.

"Todos los líderes de la siguiente generación han muerto. Y la mayoría de los líderes de la siguiente generación también han muerto. Y ahora, nadie quiere ser líder allí. Lo están pasando mal", ha declarado Trump este viernes durante una ceremonia de entrega de premios en la Casa Blanca.

"Queremos hablar con ellos, pero no hay con quién hablar. No tenemos con quién hablar. ¿Y saben qué? Nos gusta así", ha asegurado el presidente estadounidense antes de insistir en que el Ejército iraní ha sido completamente derrotado: "La Armada ha desaparecido, la Fuerza Aérea ha desaparecido. Sus radares han desaparecido. Todo ha desaparecido".