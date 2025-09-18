Trump niega haber tenido conversaciones con su gabinete para preparar un cambio de gobierno en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama, Melania, bajan del Air Force One a su llegada a Reino Unido - Europa Press/Contacto/Alfie Cosgrove

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este jueves haber tenido conversaciones con su gabinete para preparar un cambio de gobierno en Venezuela, en medio de las tensiones entre Washington y Caracas por el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe con motivo de su lucha contra el narcotráfico.

"No, no he tenido", ha respondido a los medios de comunicación cuando le han preguntado a bordo del 'Air Force One' a su regreso de Reino Unido si ha hablado con su secretario de Estado, Marco Rubio, u otros líderes militares sobre este tema.

En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han lanzado al menos tres ataques contra embarcaciones venezolanas en el mar Caribe que se han saldado con la muerte de alrededor de 15 personas. En este contexto, el Gobierno de Nicolás Maduro ha respondido con un despliegue de tropas y el inicio de maniobras militares.