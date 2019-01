Trump no responderá a más preguntas del fiscal especial en la investigación sobre Rusia, según su equipo legal

Publicado 09/01/2019 23:36:55 CET

WASHINGTON, 9 Ene. (Reuters/EP) -

El equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado al fiscal especial Robert Mueller que el mandatario no responderá a más preguntas en la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, según ha desvelado este miércoles el abogado del magnate, Rudy Giuliani.

Trump envió respuestas por escrito a las preguntas de Mueller a fines de noviembre. En una entrevista con Reuters, Giuliani ha resaltado que el fiscal especial planteó la posibilidad de preguntas de seguimiento, pero que el equipo legal externo del mandatario le informó antes de Navidad que Trump no respondería.

Los abogados de Trump y el equipo de Mueller no han tenido contacto desde entonces, según ha sostenido Giuliani. "En lo que a nosotros respecta, todo ha terminado. No estábamos convencidos de que tuvieran preguntas para las que no sabían la respuesta", ha señalado.

Giuliani ha manifestado que, por ello, la pelota está en el tejado del fiscal especial. "Podrían tratar de citarlo si lo desean. Pero ellos saben que podríamos luchar contra eso con todas nuestras fuerzas", ha recalcado.

El propio Trump instó en diciembre a Mueller a poner fin a su investigación federal, tachándola de "caza de brujas", un día después de que su oficina hiciera público un intento previamente desconocido de los rusos de apoyar su campaña presidencial de 2016.

Las agencias de Inteligencia de Estados Unidos han concluido que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a favor de Trump y en contra de su rival demócrata, Hillary Clinton. Moscú ha insistido en que no cometió injerencias en los comicios en el país norteamericano.