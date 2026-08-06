Trump nombra a Blanche cabeza de la delegación que viajará de EEUU a la investidura de Abelardo De la Espriella en Cali

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado este miércoles a su fiscal general en funciones, Todd Blanche, cabeza de la delegación que asistirá a la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo de Colombia, Abelardo de la Espriella, que tendrá lugar este viernes en la ciudad de Cali.

Así lo ha anunciado la Casa Blanca en un comunicado en el cual ha precisado que a Blanche le acompañará una delegación conformada por otros ocho altos funcionarios estadounidenses.

Entre ellos se encuentra el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara; el presidente del Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart; la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, Terrance C.Cole.

También lo harán el asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Cliff Sims; la subsecretaria adjunta principal en funciones de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Viviana Bovo; el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, y el jefe de Operaciones Internacionales del Departamento de Justicia, Kristopher Jarvis.

La toma de posesión de Abelardo de la Espriella, cuya candidatura fue apoyada por Trump, tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali.

A la misma han confirmado su asistencia el rey Felipe VI de España, así como los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Panamá, Javier Milei, Daniel Noboa, Santiago Peña, Laura Fernández, José Raúl Mulino, respectivamente.