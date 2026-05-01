Trump nomina al general Douglas Schiess para comandar la Fuerza Espacial del Ejército de EEUU

El general Douglas Schiess - FUERZA ESPACIAL DE ESTADOS UNIDOS

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado al general Douglas Schiess para la dirección de la Fuerza Espacial del Ejército de Estados Unidos en calidad de jefe de Operaciones, el tercero desde la creación de este departamento en 2019.

Schiess, si el Senado confirma su nominación, sucedería al general Chance Saltzman , quien ha dirigido la Fuerza Espacial desde noviembre de 2022 y se espera que se retire a finales de este año.

Desde noviembre de 2025, Schiess se ha desempeñado como Jefe Adjunto de Operaciones Espaciales, como responsable de desarrollo de operaciones globales, y ha actuado también como jefe adjunto de Operaciones Espaciales para todos los asuntos del Estado Mayor Conjunto.

Entre los proyectos que trabaja la Fuerza Espacial se encuentra por ejemplo el avión espacial secreto no tripulado X-37B, que en marzo finalizó con éxito su séptima misión con su regreso a la Tierra tras permanecer en órbita más de 434 días.