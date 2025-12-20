Trump nomina al general Francis Donovan como nuevo jefe del Mando Sur tras la abrupta salida de su predecesor

El general Francis Donovan - CUERPO DE MARINES DE EEUU

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la nominación del general Francis Donovan como su candidato a la comandancia del Mando Sur del Ejército, encargado de las polémicas operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, tras la inesperada salida de su predecesor, el almirante Alvin Holsey.

Holsey anunció en octubre su intención de abandonar un cargo que ostentaba desde hace solo un año, en medio de las críticas internacionales a los ataques de EEUU contra, asegura, "lanchas de narcotraficantes" que han dejado ya más de 90 muertos, y entre rumores de disputas con su superior, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre los derroteros de estas operaciones, de acuerdo con CNN.

En medio de esta situación, el propio Hegseth ha confirmado este pasado viernes que el general Donovan ha sido nominado a la comandancia del Mando Sur. El oficial ejerce ahora mismo como vicecomandante del Mando de Operaciones Especiales de EEUU y está destinado en el Pentágono.

La designación de Donovan debe ser aprobada por el Senado de EEUU donde la Comisión de Servicios Armados revisa cada año unos 50.000 nombramientos para cargos militares y civiles en el Departamento de Defensa, el Ejército, la Marina y otras áreas.