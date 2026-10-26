Trump ofrece un millón de recompensa a quien denuncie y se demuestre fraude electoral en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump - Matt Kaminsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado una recompensa de un millón de dólares --880.000 euros-- a quien denuncie irregularidades en las elecciones de mitad de mandato y posteriormente se demuestre y se condene judicialmente el "fraude".

"Cualquiera que informe de fraude electoral en las pasadas elecciones o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026 recibirá 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de los responsables del fraude", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario estadounidense ha anunciado esta recompensa sin especificar qué organismo abonaría esta cantidad, las condiciones concretas o el delito específico de fraude electoral.

Trump ha denunciado reiteradamente fraude en las elecciones presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden, a pesar de que no existe ninguna sentencia judicial que lo abale.

Los tribunales federales, las autoridades estatales y su propio Departamento de Justicia confirmaron la limpieza de los comicios y desestimaron las acusaciones por falta de pruebas.

La tensión política por las denuncias de fraude desembocó el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio por parte de una turba de seguidores de Trump que irrumpieron de manera violenta en la sede del Congreso para intentar detener la certificación de la victoria de Biden.