Trump permitirá a los ganaderos de EEUU procesar directamente la carne de sus propios animales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Matt Kaminsky/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes su intención de permitir que los ganaderos del país puedan procesar directamente la carne de sus propios animales tras denunciar el "monopolio" configurado por las "cuatro grandes" procesadoras nacionales de alimentación.

Los ganaderos, ha asegurado el presidente en redes sociales, son gente que "trabaja muy duro, inteligente, eficaz e inmaculadamente limpia" que lleva años inmersa en un "tremendo problema" con el "sucio monopolio" que conforman las cuatro grandes procesadoras de carne del país: Cargill, Tyson Foods, JBS USA y National Beef Packing Co, que juntas copan el 85% del mercado.

El año pasado, el Departamento de Justicia avanzó que intención de investigar si todas juntas están disparando los precios de la carne para el consumidor.

Las "cuatro grandes" conforman un "número no muy competitivo" de compañías que "están haciendo la vida miserable" a los ganaderos del país, así que "para romper este poderoso monopolio", el presidente estadounidense ha anunciado su intención de "autorizar los documentos legales necesarios" para permitir que tengan el derecho a "procesar sus propios alimentos".

Trump no ha proporcionado plazos pero espera que el procedimiento se resuelva "rápidamente".