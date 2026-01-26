Trump pide a Minnesota la entrega de sus presos extranjeros a las autoridades federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este domingo que las autoridades de Minnesota deberían entregar a las federales a "todos los criminales inmigrantes ilegales" encarcelados en centros penitenciarios estatales "para su deportación inmediata" y ha instado a la Policía Local a "ayudar" a los agentes federales a la detención de extranjeros en situación irregular "buscados por delitos", en medio de la criticada operación federal antimigratoria que ha dejado a dos estadounidenses muertos en el septentrional estado.

"Hago un llamamiento al gobernador (de Minnesota, Tim) Walz, al alcalde (de Minneapolis, Jacob) Frey y a todos los gobernadores y alcaldes demócratas de Estados Unidos a que cooperen formalmente con la Administración Trump para hacer cumplir las leyes de nuestra nación, en lugar de resistirse y avivar la división, el caos y la violencia", ha declarado a través de redes sociales.

Este llamamiento, dividido en cuatro puntos, comienza dirigiéndose de nuevo a Walz y Frey, que, según Trump, "deberían entregar a las autoridades federales a todos los inmigrantes ilegales delincuentes que se encuentran actualmente encarcelados en sus prisiones y cárceles estatales, junto con todos los delincuentes con una orden de arresto activa o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata".

Por su parte, "las fuerzas del orden estatales y locales deben aceptar la entrega de todos los inmigrantes ilegales arrestados por la Policía Local", ha añadido el inquilino de la Casa Blanca, antes de defender que este último organismo "debe ayudar" a los agentes federales a la detención de aquellos extranjeros que se encuentren en el país norteamericano en situación iiregular y sean "buscados por delitos".

"Los políticos demócratas deben colaborar con el Gobierno federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses en la rápida deportación de todos los inmigrantes ilegales delincuentes", ha agregado.

El mandatario estadounidense ha defendido esta postura alegando que "en los cinco estados gobernados por republicanos: Texas, Georgia, Florida, Tennessee y Luisiana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 150.245 delincuentes inmigrantes indocumentados durante el último año, sin ninguna protesta, disturbios ni caos (...) porque la Policía Local y el ICE están cooperando y trabajando juntos".

"Mientras tanto, las ciudades y estados 'santuario', gobernados por los demócratas, se niegan a cooperar con el ICE y, de hecho, están alentando a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones", ha lamentado Trump, quien ha asegurado que estas políticas "priorizan a los inmigrantes ilegales" y "trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas", en alusión a los dos estadounidenses muertos a tiros en Minnesota a manos de agentes federales desplegados en redadas antimigratorias.

A este respecto, se ha referido también al Congreso de Estados Unidos, al que ha pedido que apruebe "de inmediato una legislación para erradicar las 'ciudades santuario'", aquellas que restringen su cooperación con Washington a la hora de hacer cumplir las duras leyes migratorias del Gobierno, si bien para el presidente norteamericano "son la causa principal de todos estos problemas".

Trump ha decidido pronunciarse de este modo en un momento álgido de la respuesta ante las redadas del ICE y la Patrulla Fronteriza, que han dejado en Minnesota escenas como la muerte de dos estadounidenses o la detención de un niño de cinco años, lo que ha desatado la indignación entre la población del estado y ha llevado a las autoridades municipales y estatales a pedir la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".