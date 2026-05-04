Trump pide a los republicanos que impulsen el 'impeachment' del líder demócrata en la Cámara de Representantes

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien, según el mandatario, debería ser objeto de 'impeachment' o juicio político por sus comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo que el pasado miércoles tumbó el mapa electoral del estado de Luisiana que garantizaba el voto de la comunidad negra, un fallo tachado de "demolición" de la Ley de Derechos al Voto por tres de los nueve magistrados de la sala.

"Hakeem Jeffries, un individuo con bajo coeficiente intelectual, dijo que nuestro Tribunal Supremo es 'ilegítimo'. Después de decir algo así, ¿no debería ser sometido a un proceso de impeachment?", ha sugerido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

Al hilo, ha alegado que él mismo fue sometido a un juicio político "por una llamada telefónica perfecta", lo que podría aludir a su felicitación al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la victoria electoral de su partido en 2019, en la que, según la transcripción facilitada por la Casa Blanca a petición del Congreso, Trump le pide a Zelenski que le haga un favor y le emplaza a poner a la Fiscalía General ucraniana a investigar a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden.

Con todo, también podría referirse a la llamada telefónica que hizo en 2021 al secretario de estado de Georgia para presionarle para que le "buscara" un millar de votos para dar la vuelta al resultado en el citado estado a las elecciones que perdió ante Biden y cuyos resultados aún rechaza a día de hoy alegando que son fraudulentos.

En cualquier caso, Donald Trump ha preguntado a los congresistas republicanos "dónde están" y ha cuestionado "por qué no ponen esto (el impeachment a Jeffries) en marcha", alegando que los demócratas le "harán lo mismo" a él.

Pese a la pretensión del magnate republicano, la imposición de un juicio político a miembros del Congreso no tendría un camino legal tan clara como la de un presidente. De hecho, la Constitución anotada del Congreso recoge que "el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de ser sometidos a un proceso de impeachment y declarados culpables de traición, soborno u otros delitos graves y faltas".

En este sentido, las anotaciones del Congreso esgrimen que, pese a haber existido juicios políticos a jueces federales y jefes de departamentos de nivel ministerial, "no está claro hasta qué punto este principio se extiende a los demás niveles de la burocracia federal". De cualquier modo, agrega que "la estructura de la Constitución y la práctica histórica indican que el juicio político probablemente no se aplica a los miembros del Congreso", ya que no son funcionarios, no son nombrados por el presidente y pueden ser destituidos "por otros medios explícitamente previstos".

Factible o no el 'impeachment', Trump ha reaccionado de este modo a las declaraciones del líder de los demócratas en la Cámara de Representantes en las que Jeffries calificaba como "inaceptable" la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar inconstitucional, por una mayoría de seis a tres jueces, el mapa electoral del estado de Luisiana que garantizaba el voto de la comunidad negra meses antes de las elecciones de medio mandato o 'midterms', programadas para principios de noviembre.

En concreto, la opinión de la mayoría de la sala, redactada por el magistrado Samuel Alito, describió el dictamen como una "actualización" del marco que rige los casos relacionados con la Ley de Derechos al Voto durante décadas, mientras que los jueces liberales, en su voto particular discrepante, tacharon el fallo de "demolición" de la citada ley.