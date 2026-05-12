Trump propone una fórmula compuesta por JD Vance y Marco Rubio para las elecciones presidenciales de EEUU en 2028

El vicepresidente de EEUU, JD Vance (izq.), y el secretario de Estado, Marco Rubio (der.), flanquean al presidente del país, Donald Trump (centro), mientras este habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este lunes a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como un "equipo ideal" para las elecciones presidenciales de 2028, si bien ha evitado decantarse por ninguno de ellos.

"¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?" ha preguntado Trump antes de estimar que el par de nombres "suena como una buena fórmula", durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía. "JD es perfecto, eso ha sido una fórmula perfecta", ha agregado en rueda de prensa.

Acto seguido, ha incidido en que la hipotética candidatura sería para él "un equipo ideal": "Creo que suena como un candidato a la Presidencia y un candidato a la Vicepresidencia", ha opinado tras aclarar que su positiva percepción sobre esta posibilidad "no significa" que cuenten con su respaldo "bajo ninguna circunstancia".

El magnate republicano ha mantenido cierto suspense sobre el recipiente de su apoyo de cara a las siguientes elecciones presidenciales, para las que no ha dejado claro si apoyaría a Vance en lugar de a Rubio o si los instaría a presentarse juntos en el mismo 'ticket', si bien ninguno de ellos ha manifestado intenciones al respecto.

Con todo, Rubio lanzó su propia candidatura presidencial en 2016, aunque la suspendió tras perder las primarias contra Trump. Por otra parte, Rubio declaró en diciembre de 2025 a Vanity Fair que sería "uno de los primeros en apoyar" a Vance si el vicepresidente finalmente se presentara a la Casa Blanca.

Este, por su parte, aseguró en febrero de 2026 que "no hay conflicto alguno" entre él y Rubio, en medio de las especulaciones sobre quién podría ser el próximo candidato republicano a las elecciones de 2028.

"Creo que es interesante que los medios quieran crear este conflicto, donde no hay conflicto alguno", alegó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinara en varias ocasiones pronunciarse sobre su posible sucesor.

"Marco es mi amigo más cercano en la Administración. Creo que está haciendo un gran trabajo para el pueblo estadounidense", defendió entonces Vance, antes de añadir que "todos tenemos que seguir haciendo un buen trabajo para el pueblo estadounidense, desde el presidente hacia abajo", ha añadido.