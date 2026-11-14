Trump prorroga la exención a la Ley Jones para permitir el transporte de energía en buques extranjeros

Archivo - Contenedores en la bahía de California, Estados Unidos - Richard Ellis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido este viernes prorrogar la exención de la Ley Jones para permitir que petroleros con bandera extranjera sigan transportando productos energéticos por su territorio, según ha informado la agencia Bloomberg, ante el alza del precio del combustible.

La prórroga entrará en vigor el próximo lunes, según ha confirmado un funcionario de la Casa Blanca al citado medio, y contempla la posibilidad de nuevas ampliaciones en el futuro, las cuales podrían prorrogarse hasta febrero del próximo año.

Aunque la medida ofrece mayores opciones de transporte a las petroleras y energéticas estadounidenses y está orientada a reducir los costes del combustible --en alza desde el bloqueo en el estrecho de Ormuz-- el sector marítimo advierte de que perjudica a la base industrial marítima sin lograr abaratar de forma significativa los precios de la gasolina y el diésel para los consumidores.

La Ley Jones es una ley federal que regula el comercio marítimo nacional y que exige que todas las mercancías que se transportan por vía marítima entre puertos nacionales hayan sido construidos en Estados Unidos y tengan bandera, propiedad y tripulación mayoritariamente estadounidense.

Según datos de la Casa Blanca, buques de propiedad extranjera han trasladado alrededor de 90 millones de barriles de petróleo entre puertos estadounidenses desde el inicio de este periodo de exenciones, un uso excepcionalmente amplio de la prerrogativa presidencial tanto por su duración como por su alcance.

Por otro lado, la excención actual ha contribuido a facilitar el transporte de unos 13 millones de barriles de productos, de los cuales más de un tercio ha sido gasolina y alrededor del 28 % petróleo crudo.

Esto pone de relieve la continua preocupación de la Administración por los elevados costes energéticos derivados de la guerra en Irán, especialmente después de que los demócratas arrollaran a los republicanos en las 'midterms' de noviembre.

Los detractores de la medida sostienen que el programa excede las competencias del Ejecutivo, al argumentar que ninguno de estos envíos responde a necesidades operativas de seguridad nacional, requisito exigido por la legislación vigente.

No obstante, la frecuencia de los traslados se ha reducido desde la última renovación debido al endurecimiento de las condiciones. Actualmente, la Administración Marítima (MARAD) debe revisar previamente cada operación para verificar si existen buques acogidos a la Ley Jones disponibles antes de autorizar el trayecto a un barco extranjero, un trámite que se mantendrá sin restricciones adicionales en este nuevo ciclo.

Desde la industria marítima estadounidense, la organización American Maritime Partnership (AMP) ha instado a la Administración a mantener el escrutinio "caso por caso" para garantizar que las exenciones aprobadas cumplan el criterio legal de "necesidad militar" y no desplacen a embarcaciones ni trabajadores nacionales en operaciones comerciales rutinarias.

Asimismo, la patronal ha recordado en un comunicado que la suspensión de la Ley Jones no exime a los operadores de cumplir con el resto de la legislación estadounidense en materia fiscal, migratoria y laboral.

En la misma línea, el presidente y director ejecutivo de la Asociación de Servicios Marinos en Alta Mar (OMSA, por sus siglas en inglés), Aaron Smith, ha criticado que una medida que comenzó con una vigencia de 60 días se encamine ya hacia su noveno mes sin ofrecer resultados.

"Cada excepción se vende como temporal y cada una deja menos oportunidades para los buques y marinos estadounidenses", ha lamentado, advirtiendo de que estas prórrogas trasladan a los inversores el mensaje de que el mercado nacional "puede desaparecer".