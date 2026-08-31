Trump publica un vídeo generado por IA que muestra la isla iraní de Jarg "siendo volada en pedazos"

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este lunes un vídeo generado por Inteligencia Artificial que muestra la isla iraní de Jarg "siendo volada en pedazos", horas después de los bombardeos estadounidenses contra la isla de Larak y sin especificar si se trata de una amenaza de nuevos ataques contra el país centroasiático.

"La isla de Jarg está siendo volada en pedazos", ha manifestado en un breve mensaje en redes sociales, junto a un vídeo en el que se ven ataques con misiles contra varios puntos de la isla, principal nudo de exportación de petróleo de Irán antes del estallido de la guerra por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

En respuesta, el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, Hamid Bovard,se ha burlado del mensaje de Trump y ha afirmado que su publicación es "cómica". "Los colegas de la industria petrolera y las fuerzas operativas no han permitido que las actividades petroleras se hayan detenido ni un momento", ha sostenido.

"En estos momentos, numerosos contratistas están llevando a cabo operaciones de reconstrucción y renovación de embalses, y la reconstrucción de muelles y embalses, así como los proyectos previamente definidos, continúa sin interrupción", ha asegurado, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias FARS.

Trump ha amenazado en reiteradas ocasiones con tomar el control de la isla o bombardearla de forma intensa, desatando duras advertencias de Irán sobre su respuesta. Washington ha priorizado durante los últimos días su campaña económica sobre la ofensiva militar, si bien en las últimas horas ha lanzado nuevos ataques contra Larak, matando a dos personas.