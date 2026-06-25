Trump reafirma su apoyo a De la Espriella como presidente electo de Colombia: "Petro no me gustaba nada"

El presidente de EEUU, Donald Trump. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reafirmado su apoyo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su victoria en las elecciones presidenciales y ha vuelto a arremeter contra el hasta ahora mandatario y presidente saliente, Gustavo Petro.

"No me gustaba nada ese hombre que era presidente y di mi apoyo a De la Espriella. Es un luchador, un gran luchador, un buen luchador", ha manifestado Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump ha afirmado que, con la victoria del ultraderechista, "Estados Unidos ha logrado una gran victoria" en Colombia, un país que, según ha dicho, es "el lugar predilecto" del secretario de Estado, Marco Rubio, cuya mujer nació allí.

"Respaldé a un hombre que estaba prácticamente descartado y ganó. (...) Muchas de las personas a las que respaldé fuera de estados unidos ganaron", ha aseverado.

El magnate neoyorquino ya había felicitado anteriormente a De la Espriella por su victoria, cuando aseguró que había sido un "gran honor" respaldarlo. "Espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y Estados Unidos, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", señaló entonces.

Este miércoles, el candidato del Pacto Histórico a las presidenciales de Colombia, Iván Cepeda, reconoció la victoria de De la Espriella, aunque acusó a su oponente de compra de votos y denunció la injerencia de Trump durante toda la campaña electoral.