Trump rebaja el viaje a Rusia del jefe de la CIA y asegura que la visita es "rutinaria"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "rutinaria" la visita a la capital de Rusia, Moscú, del director de la CIA, John Ratcliffe, en una visita sorpresa que se produce en medio de las tensiones de Washington con Irán y con las negociaciones de paz para Ucrania completamente estancadas.

"Está ahí y es algo casi rutinario: odio decepcionar a la gente. Nos gustaría ver un final a la guerra en Ucrania; es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente", ha señalado durante una entrevista con el presentador de radio conservador Glenn Beck.

El magnate republicano ha negado que Ratcliffe haya viajado a Moscú para lanzar una advertencia directa al Kremlin sobre las líneas rojas de la OTAN, especialmente ante una eventual agresión o desestabilización directa, una teoría que ha cobrado fuerza a la luz del viaje que realizó a Rusia el entonces director de la CIA William Burns unos meses antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania.

Asimismo, Trump ha descartado que el jefe de la CIA se encuentre en Moscú para alertar a Rusia sobre los posibles riesgos que asumiría si ayuda a Irán a eludir las nuevas sanciones. "No es ninguna de las anteriores", ha dicho durante la entrevista.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó en la víspera que Ratcliffe no tenía prevista una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Todo lo que puedo decir es que ha habido contactos a través de los servicios de Inteligencia", dijo.

Su viaje se produce tan solo un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara una batería de sanciones contra Teherán y en un contexto de parálisis de las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania.