Trump recalca que "EEUU está con el pueblo de Venezuela y su libertad"

Actualizado 30/04/2019 20:49:48 CET

WASHINGTON, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes que su Gobierno "está con el pueblo de Venezuela y su libertad", horas después de que el autoproclamado "presidente encargado", Juan Guaidó, haya proclamado el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

"Estoy siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela. Estados Unidos está con el pueblo de Venezuela y su libertad", ha escrito Trump en Twitter.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!