Trump reitera su apuesta por la diplomacia con Irán pero advierte de sus "siniestras ambiciones" nucleares

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes en su discurso sobre el Estado de la Unión que quiere resolver sus diferencias con Irán a través de la diplomacia, si bien ha advertido de que las autoridades iraníes están "persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones" en materia nuclear.

"Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto llegarán a Estados Unidos", ha alertado durante su comparecencia ante las dos cámaras del Congreso.

El inquilino de la Casa Blanca, que ha recordado que el Ejército estadounidense ha "aniquilado" el programa nuclear iraní tras los ataques de junio de 2025, ha advertido de que Teherán está "persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones" y "continúa, empezando desde cero".

El mandatario ha reconocido que las autoridades iraníes quieren "llegar a un acuerdo, si bien "no hemos escuchado esas palabras secretas: 'Nunca construiremos un arma nuclear'". "Prefiero resolver este problema por la vía diplomática. Pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, posea un arma nuclear. No puede ser", ha zanjado.

La Casa Blanca ha afirmado horas antes que "la primera opción" para el presidente Trump "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario".

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado en la misma jornada que la República Islámica está lista para "hacer todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con Washington "lo antes posible", en el marco de las negociaciones que tienen lugar en Ginebra con la mediación de Omán.

El jefe de la diplomacia iraní ha recalcado en redes sociales que Teherán no desarrollará "bajo ninguna circunstancia un arma nuclear" pero que "tampoco renunciará jamás al derecho de aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear con fines pacíficos".

Este intercambio de declaraciones llega en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país centroasiático. Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la ofensiva del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre los dos países para alcanzar un nuevo pacto, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio mandatario.