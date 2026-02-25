Trump tacha de "piratas" a la comunidad somalí de Minnesota y lanza un alegato contra la inmigración

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Kenny Holston - Pool

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a atacar a la comunidad somalí en Minnesota, calificando a sus miembros como "piratas que han saqueado" el estado en un nuevo alegato contra la inmigración, particularmente desde "partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma".

"Los piratas somalíes que saquearon Minnesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción", ha declarado en su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, donde ha aseverado que "importar estas culturas mediante la inmigración sin restricciones y la apertura de fronteras trae esos problemas directamente a Estados Unidos".

Asimismo, el magnate republicano ha acusado a los somalíes y a otros migrantes indocumentados de "mayores facturas médicas, tarifas de seguros de coche, alquileres, impuestos y, más importante, la delincuencia". "Podemos solucionar este problema", ha alegado.

En la misma línea, Trump ha pedido a los asistentes que se pusieran en pie si creían que "el primer deber del Gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", indignándose acto seguido al comprobar que sólo los congresistas y partidarios republicanos se prestaban a su petición.

"Deberían avergonzarse de no ponerse de pie", ha lamentado el inquilino de la Casa Blanca en referencia al público demócrata, en unas palabras que ha reeditado en varias ocasiones durante su comparecencia.

Por contra, las representantes demócratas Ilhan Omar (Minnesota) y Rashida Tlaib (Michigan) han interrumpido desde sus asientos los reproches del mandatario, aseverando que "debería avergonzarse" y rebatiendo su proclama sobre proteger primero a sus ciudadanos, acusando a la Administración Trump de haber "matado a estadounidenses", en alusión a las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales desplegados en Minnesota en el marco de las operaciones antimigratorias ordenadas por Washington.