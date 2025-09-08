Trump reitera su confianza en alcanzar "muy pronto" un alto el fuego en la Franja de Gaza

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este domingo optimista sobre un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza al hablar de unas "conversaciones muy positivas", un extremo que ha reiterado en los últimos meses.

"Muy pronto llegaremos a un acuerdo sobre Gaza (...) Surgieron algunos problemas relacionados con (el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás (...) y estamos trabajando en una solución que podría ser muy buena", ha asegurado en declaraciones a los periodistas al regresar a Washington después de acudir al Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Al solicitarle más detalles, el inquilino de la Casa Blanca se ha limitado a afirmar que "pronto sabrán de ello" y que "tuvimos conversaciones muy positivas". "Estamos intentando ponerle fin (al conflicto) y recuperar a los rehenes", ha señalado, antes de apuntar que el grupo de secuestrados "podrían ser un poco menos de 20, porque algunos, ya sabes, tienden a morir, aunque sean jóvenes, en su mayoría (...) tienden a morir. Pero tenemos, digamos, 20 personas y unos 38 cadáveres".

Este mismo domingo, el mandatario estadounidense ha enviado una "última advertencia" a Hamás para que acepte "sus términos" para poner fin a la guerra y liberar a los rehenes israelíes que mantienen secuestrados en la Franja de Gaza las milicias palestinas.

"Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamás acepte también. He advertido a Hamás de las consecuencias de no aceptar. Es mi última advertencia. ¡No va a haber otra!", ha afirmado en un mensaje publicado en su red Truth Social, donde ha destacado que "todo el mundo quiere que los rehenes vuelvan a casa" y que "¡todo el mundo quiere que termine esta guerra!".

Por su parte, Hamás ha respondido acogiendo positivamente las "ideas" presentadas por los mediadores de Estados Unidos para terminar con el conflicto en un comunicado en el que además ha mostrado su "disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral".

El grupo palestino ha enumerado las demandas que debe incluir este acuerdo, tales como "un alto el fuego, la retirada completa de la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes" que gobernaría la Franja.

Asimismo piden que Israel se comprometa públicamente con cualquier acuerdo que se alcance "y no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica".

Hamás ha aceptado la última propuesta planteada por Qatar y Egipto, mediadores como Estados Unidos en los contactos entre Israel y el grupo islamista palestino. Sin embargo, Israel no ha contestado a la propuesta y ha anunciado una ofensiva terrestre para "conquistar" la ciudad de Gaza, donde podrían estar algunos de los 48 rehenes aún en manos de las milicias palestinas.

Las autoridades qataríes y egipcias han criticado a Israel por "no dar aún una respuesta" a la propuesta de alto el fuego como primer paso para poner fin a una guerra iniciada con el ataque de las milicias palestinas del 7 de octubre de 2023 que se saldó con 1.200 muertos.

La ofensiva militar israelí de represalia se ha cobrado hasta el momento 64.455 muertes en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones israelíes en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.