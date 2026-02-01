Trump sostiene que un acuerdo "satisfactorio" con Irán debe suponer su desarme nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que se están llevando a cabo negociaciones con Irán y que ve posible alcanzar un "acuerdo satisfactorio" con la república islámica, pero que este debe incluir el fin de su arsenal nuclear.

"Se puede llegar a un acuerdo negociado que sea satisfactorio, pero sin armas nucleares. Dijeron que deberían hacerlo, pero no sé si lo harán, pero nos están hablando", ha sostenido el mandatario de la Casa Blanca en un comparecencia a los medios a bordo del avión presidencial.

De esta manera, el inquilino de la Casa Blanca ha mantenido su postura respecto al programa nuclear iraní después de que este viernes impusiera un ultimátum para alcanzar un acuerdo sin hacer pública ninguna fecha concreta.

El mandatario estadounidense no ha descartado un ataque sobre Teherán a la vez que ha presumido de que "barcos muy grandes y potentes que se dirigen en" dirección a Irán y ha evitado confirmar si ya ha tomado un decisión sobre sus próximas acciones en el país. "No puedo decíroslo", ha aseverado.

Tampoco ha querido dar más detalles sobre los avances de la medida anunciada por él mismo de imponer un arancel del 25% a las importaciones de todos los países "que mantengan relaciones comerciales" con Irán. "Ya veremos (...). Tenemos una ventaja enorme en ese sentido, y están hablando con nosotros. Así que podrían pasar muchas cosas", ha incidido.

Tras el ultimátum de Trump, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se ha mostrado dispuesto este mismo viernes a iniciar negociaciones con Washington, siempre que la Administración Trump deje de lado las exigencias "unilaterales" y se tengan en cuenta las preocupaciones "legítimas" de Teherán.

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva el pasado mes de junio en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada de Washington durante el primer mandato de Trump.