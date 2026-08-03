Trump sugiere que Ormuz podría abrirse "mañana mismo" e insiste en dar una "última oportunidad" a Irán

Donald Trump - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el estrecho de Ormuz podría estar abierto este mismo martes, tras anunciar conversaciones con las autoridades de Irán para poner fin al conflicto desatado a finales de febrero, algo que desde Teherán ya han descartado.

El inquilino de la Casa Blanca ha apuntado en declaraciones a la prensa que la apertura del citado paso podría tener lugar "literalmente mañana" y preguntado por el resultado de esas supuestos contactos con el país asiático ha dicho que "se resolverá rápidamente, sea cual sea el resultado".

"No es muy complejo (...) La primera fase es la apertura del estrecho. La segunda fase será la desnuclearización. Eso llevará un tiempo, pero estamos muy decididos al respecto", ha señalado el mandatario.

Trump ha asegurado que quiere "darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación" de Irán, un extremo del cual está "muy orgulloso". "En cuanto a lanzar un ataque de tal magnitud contra un país, prefiero no hacerlo (...) Me llamaron y me dijeron: 'Por favor, no ataquéis. Llegaremos a un acuerdo'. Esa es la pura verdad", ha reiterado.

"En estos momentos estamos negociando a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos y, en particular, de Qatar, aunque también de otros países. Muchos países se han puesto en contacto pero, si no se llega a un acuerdo, esta es la última oportunidad que tienen de firmar un buen acuerdo", ha agregado el magnate republicano.