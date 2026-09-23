Trump y Takaichi abordan los lazos con China durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea de la ONU

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, junto al presidente de EEUU, Donald Trump. - CASA BLANCA

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, han abordado las relaciones con China durante un encuentro mantenido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU que está teniendo lugar en Nueva York y poco antes de que el presidente chino, Xi Jinping, llegue a territorio estadounidense para reunirse con el propio Trump.

"Dada la creciente gravedad del entorno de seguridad, incluso en Asia, el hecho de que Donald y yo mantengamos conversaciones hoy aquí, en la sede de la ONU, demuestra al mundo la fortaleza de la alianza entre Japón y Estados Unidos", ha aseverado Takaichi, que ha destacado la importancia del encuentro a puerta cerrada, que ha durado unos 35 minutos.

Durante estas conversaciones --que constituyen la primera cumbre formal entre ambos líderes desde que Takaichi visitó Washington en marzo-- las partes han abordado la seguridad económica y la cooperación en materia de semiconductores, inteligencia artificial y minerales críticos, entre otras cuestiones, según informaciones del diario 'The Japan Times'.

Takaichi ha insistido en la importancia de que Estados Unidos se mantenga alineado con Tokio en asuntos primordiales relacionados con China, en medio de las tensiones con Pekín surgidas tras sus declaraciones del pasado mes de noviembre, en las que sugirió que el uso de la fuerza por parte de China contra Taiwán podría provocar una intervención militar por parte de Tokio.

"Japón considera importante que las relaciones entre Estados Unidos y China contribuyan a la estabilidad de la comunidad internacional, por lo que nos coordinaremos estrechamente con Estados Unidos en este asunto", ha afirmado la mandataria durante una rueda de prensa posterior al encuentro.

Trump, por su parte, ha afirmado que Takaichi está "realizando un gran trabajo" al frente del país asiático y ha señalado que "Japón está haciendo las cosas muy bien". "Hay una gran mejoría y es un honor estar aquí junto a ella. Es amiga mía, y hemos logrado conocernos muy bien durante este último periodo de tiempo. Pasará a la historia como una de las mejores primeras ministras", ha sostenido.

Las relaciones sino-japonesas se han mantenido tensas durante los últimos meses tras las declaraciones de Japón. Pekín sostiene que Tokio se está remilitarizando, al tiempo que impone controles a la exportación de productos de doble uso a empresas japonesas y restringe aún más la exportación de tierras raras, fundamentales para el uso en tecnologías clave.

Las autoridades chinas han exigido a Takaichi que se retracte de sus palabras antes de que Pekín considere levantar las restricciones a la exportación y reanudar el diálogo, si bien la primera ministra japonesa ha descartado tal medida y ha reiterado que la postura de Tokio respecto a la isla no ha cambiado.