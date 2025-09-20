Trump tilda de "realmente ilegales" las coberturas negativas de los medios sobre su Administración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

"Cogen una historia positiva y la hacen negativa", denuncia Trump, que dice que "no se trata de libertad de expresión"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado de "realmente ilegales" las coberturas mediáticas negativas contra él por parte de medios de comunicación estadounidenses y ha denunciado que manipulan la realidad para pintar una imagen negativa de su Administración, que echó a rodar en enero de 2025.

"Soy una persona que está muy a favor de la libertad de expresión", ha dicho desde la Casa Blanca, antes de afirmar que "el 97 por ciento" de la cobertura sobre él "es negativa", sin especificar a qué se refiere con ello ni qué noticias son. "Las historias son el 90 por ciento negativas, dicen que el 97 por ciento", ha manifestado.

"Cogen una historia positiva y la hacen negativa. Creo personalmente que eso es realmente ilegal", ha sostenido. "Acabo de ganar las elecciones. Tuve que pasar por eso durante las elecciones. Creo que es un milagro que pueda ganar", ha dicho Trump, quien ha recordado que es el Gobierno el que da los derechos de uso de las ondas.

Así, ha reiterado que los medios recurren a "una falsa cobertura negativa". "Cogen grandes historias y las convierten en algo malo constantemente. Es lo que hacen. Creo que es muy triste. Creo que las informaciones deberían ser al menos precisas hasta determinado punto", ha argumentado.

"Cuando alguien recibe un 97 por ciento de historias negativas, no se trata de libertad de expresión. Ya no es nada, es engañar. Se convierten en miembros del Comité Nacional Demócrata", ha argüido. "Eso es lo que son las cadenas, en mi opinión. Son ramas del Comité Nacional Demócrata", ha apostillado el mandatario republicano.

Las palabras de Trump llegan apenas unos días después de que Disney anunciara la retirada "indefinida" del porgrama Jimmy Kimmel Live, uno de los 'late night' más afamados del país, tras los comentarios del presentador en el programa del lunes, cuando acusó al movimiento MAGA de estar tratando de obtener rédito político del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

Trump aplaudió entonces la decisión, expresando sus "felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer". "Kimmel no tiene talento y tiene peores índices de audiencia que incluso (Stephen) Colbert, si es que eso es posible", ha afirmado en alusión al presentador de CBS cuyo programa fue cancelado en julio tras sus críticas a la empresa matriz de la cadena, Paramount, por resolver una demanda con Trump por 16 millones de dólares.

Por su parte, el comisionado de Comunicaciones Federales, Brendan Carr, había dejado caer que el organismo podría tomar medidas contra ABC, propiedad de Disney. Asimismo, adelantó que cree que "no será el último zapato que caiga" y dejó caer que la agencia podría actuar igualmente contra otros programas, algo muy criticado por numerosos demócratas e incluso republicanos que exigen que se respete el derecho a la libertad de expresión.

En las últimas horas una de las personalidades televisivas más relevantes de Estados Unidos, Conan O'Brien, ha manifestado su rechazo a la retirada del programa de Kimmel. "La suspensión de Jimmy Kimmel y la promesa e silenciar a otros presentadores de programas nocturnos por criticar a la administración debería molestar a todo el mundo a derecha, izquierda y centro. Está mal y cualquiera con conciencia debería saber que está mal", ha publicado en sus redes sociales.