Trump tuvo contacto con congresistas ahora en cuarentena por coronavirus pero no se ha hecho la prueba

WASHINGTON, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha sometido a la prueba del coronavirus tras haber tenido contacto con varios congresistas que están actualmente en cuarentena por haber estado con personas contagiadas, según ha informado la CNN.

"El presidente de Estados Unidos no se ha sometido a la prueba del COVID-19 porque ni ha tenido un contacto prolongado y cercano con ningún caso confirmado de COVID-19 ni ha presentado ningún síntoma", ha señalado la Casa Blanca, a última hora de este lunes.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha subrayado que Trump "mantiene una salud excelente y su médico continuará supervisándole de manera cercana". "De acuerdo con las guías de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los profesionales médicos tienen que realizar las decisiones sobre las pruebas a pacientes según los síntomas y su exposición", ha señalado la portavoz de la Presidencia de Estados Unidos.

Keep yourself and those around you safe from the Coronavirus: pic.twitter.com/XHz9BWzxq0

Horas antes, ante la pregunta de si Trump se ha sometido a la prueba del coronavirus, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que coordina el dispositivo del Gobierno contra el virus, ha señalado que desconoce si e mandatario ha pasado o no el test médico.

Varios de los congresistas que están actualmente en cuarentena por contacto con personas que han dado positivo por coronavirus han tenido contacto reciente con Trump, incluso llegando a estrecharle la mano, como es el caso del representante Doug Collins.

The Coronavirus Task Force is working to ensure all Americans have guidance on how to keep their workplaces, schools, homes, and businesses safe. pic.twitter.com/tfweoWWQFo