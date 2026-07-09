Trump vincula la retirada de tropas de Europa al futuro de Groenlandia

Archivo - Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, a bordo del Air Force One. - Europa Press/Contacto/White House Press Office

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vinculado la posible retirada de más tropas estadounidenses de Europa a lo que suceda con Groenlandia, una isla que espera que acabe controlada por Washington y que considera una "estupidez" haber devuelto a Dinamarca tras la Segunda Guerra Mundial.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de aumentar esta retirada, Trump ha indicado que "aún no ha tomado la decisión final al respecto". "Mucho de esto dependerá de lo que suceda con Groenlandia", ha afirmado durante una rueda de prensa a bordo del Air Force One a su regreso a Estados Unidos procedente de Turquía, donde ha participado en la cumbre de la OTAN.

"Mucho dependerá de Groenlandia y mucho dependerá de lo que suceda con Irán", ha subrayado, no sin antes sugerir que todo apunta a que "habrá un buen acuerdo" respecto al futuro de la isla.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó el miércoles que Groenlandia "no está en venta" y que su país está dispuesto a "defender cada centímetro de la OTAN", después de que Trump volviera a manifestar que el territorio "debería estar bajo control estadounidense".

La mandataria danesa ha lamentado que la postura de Estados Unidos "sea muy clara", pero ha recalcado que la de Dinamarca es también "tan clara como lo ha sido siempre". "Groenlandia, por supuesto, no está en venta", ha señalado.