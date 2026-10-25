Trump vota de forma anticipada en Florida y arremete contra los demócratas a las puertas de las 'midterms'

Archivo - El presidente y la Primera Dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump - Yuri Gripas/Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acudido este sábado al condado de Palm Beach, en el estado sureño de Florida, para votar anticipadamente en las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre, acompañado de la Primera Dama, Melania Trump.

Antes de subirse al avión rumbo al estado de Georgia para apoyar las candidaturas de los representantes republicanos Mike Collins y Rick Jackson, Trump ha atendido a la prensa después de votar de manera anticipada, una técnica que él mismo había criticado en las últimas semanas. Allí, ha criticado la "corrupción" del Partido Demócrata y ha adelantado sus planes para la guerra en Irán y Ucrania.

TRUMP INSISTE EN UN ACUERDO PERO NO SE FÍA DE TEHERÁN

Ante las preguntas de los periodistas sobre si sopesa la posibilidad de un nuevo ataque contra Teherán, el inquilino de la Casa Blanca ha ironizado apelando directamente al periodista, al que le ha respondido: "¿De verdad crees que te lo contaría a ti?

Trump no ha descartado dicha posibilidad, al igual que no ha dejado fuera de la mesa un posible acuerdo. "Quieren llegar a un acuerdo, pero el problema es, ¿lo mantendrán?", ha matizado.

ELOGIOS A LA FIGURA DE MELANIA Y ANHELOS COMERCIALES POR EL FIN DE LA GUERRA EN UCRANIA

En cuanto a Ucrania, el presidente estadounidense ha agradecido la labor de su esposa, la Primera Dama Melania Trump, quien ha medidado en las últimas horas con éxito un alto al fuego en la región ucraniana de Oleshki, para facilitar una evacuación.

"Creo que ahora mismo lo está haciendo mejor que los profesionales", ha aseverado.

Así las cosas, Trump ha vuelto a mostrar su anhelo de completar un alto al fuego permanente entre Kiev y Moscú lo antes posible, para "hacer negocios (con ambas naciones) al terminar la guerra".

"Nos gustaría volver a una vida en la que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo, y entonces podríamos hacer negocios con ambos... Haremos negocios con Ucrania y con Rusia después de que termine esta guerra, supongo", ha clarificado.

CRÍTICAS A LA "CORRUPCIÓN" DEL PARTIDO DEMÓCRATA

Por último, el Partido Demócrata ha vuelto a ser el centro de las críticas del líder republicano antes de los comicios del próximo 3 de noviembre, donde las encuestas pronostican una amplia victoria de los progresistas.

"Los demócratas son muy corruptos. Para mí, la corrupción es una de las cosas más grandes. Si miras a Minnesota, si miras a Los Ángeles, si miras a Nueva York, la corrupción está descontrolada - y para mí, la corrupción es un factor muy grande", ha criticado, mientras que sobre el Partido Republicano --al que pertenece-- ha recordado que cuando empezó su carrera política este era "muy débil" y, ahora y gracias a su figura, el partido "gana".

Este sábado era el primer día de votación anticipada en Florida, que se extiende desde el 24 de octubre hasta Halloween.

Los planes del Sr. Trump para el día de las elecciones aún no están claros. No respondió cuando los periodistas le preguntaron esta semana qué haría ese día.