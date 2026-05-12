Trump vuelve a la carga contra la Alianza Atlántica: "No necesitamos a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este martes que Washington no necesita a la OTAN, horas después de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, se haya mostrado "extremadamente optimista" con el futuro de la organización. "No necesitamos a la OTAN", ha argüido.

"La OTAN me ha decepcionado mucho. No ha estado presente cuando la necesitábamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la hubiéramos necesitado, no habría estado ahí", ha señalado el magnate republicano en declaraciones a la prensa.

Esto se produce horas después de que Rutte haya restado importancia a las reiteradas amenazas de Trump de sacar a su país de la organización o de expulsar a otros que se niegan a subir el gasto en defensa, como es el caso de España.

"En cuanto al futuro de la OTAN, soy extremadamente optimista. Y lo soy a causa del presidente Trump. Porque miren lo que ocurrió el año pasado", ha indicado, señalando que en 2025 todos los Estados miembro, incluidas economías grandes como Canadá, España, Bélgica e Italia, elevaron el gasto en defensa hasta el 2% del sus respectivos PIB.

El reciente anuncio por parte de la Administración Trump de la retirada de 5.000 efectivos estadounidenses desplegados en suelo alemán abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente, en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.