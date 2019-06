Tsipras solicita formalmente al presidente griego la convocatoria de elecciones anticipadas

Giorgos Zachos/SOPA Images via Z / DPA

ATENAS, 10 (EUROPA PRESS)

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha solicitado este lunes formalmente la convocatoria de elecciones anticipadas al presidente del país, Prokopis Pavlopoulos, quien ha aceptado la propuesta.

"He venido porque las elecciones europeas han creado un ambiente de periodo preelectoral que duraría cuatro meses. Tengo la responsabilidad de considerar que ello supondría una amenaza para la economía nacional", ha afirmado Tsipras, según recoge el diario griego 'Kathimerini' en su edición digital.

"Le solicito con pleno sentido de responsabilidad la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones nacionales para un nuevo mandato", ha añadido.

Tras conocerse la noticia, el partido Nueva Democracia (ND), el más importante de la oposición, ha subrayado que la convocatoria se debe a que "el gran pueblo griego le obligó el 26 de mayo", en referencia a las recientes elecciones europeas. "El 7 de julio la votación popular completará el cambio político que tanto necesita este país y que traerá finalmente crecimiento y prosperidad para todos los griegos", ha subrayado ND.

El Gobierno de la Coalición de la Izquierda Radical (SYIRZA) que lidera Tsipras convoca así comicios adelantados tras su clara derrota en las recientes elecciones europeas, en las que la oposición conservadora se impuso con 9,5 puntos de ventaja.

Varias voces habían especulado ya con la convocatoria de elecciones anticipadas para el 7 de julio, fecha que aún debe ser confirmada tras la disolución del Parlamento.

Nueva Democracia, liderado por Kiriakos Mitsotakis, aspira así a recuperar el poder tras años de gobiernos de Tsipras marcados por las duras condiciones del rescate internacional tras la crisis económica que estalló en 2008. Mitsotakis llega respaldado además por el aumento del poder municipal y regional de su partido tras las recientes elecciones en estos ámbitos.

Desde SYRIZA han atribuido a la caída de la participación en la segunda vuelta los negativos resultados en las municipales, según fuentes de SYRIZA, que apuntan a "la gran batalla" que serán en las generales en las que se decidirá entre "un gobierno progresista o la vuelta a las políticas del rescate".

En un acto político de SYRIZA celebrado este mismo lunes, Tsipras ha presentado el programa económico para los cuatro próximos años elaborado por SYRIZA-Alianza Progresista que incluye entre sus medidas estrella la creación de 500.000 puestos de trabajo de calidad.

"Grecia ya no es un país en bancarrota. Grecia ya no está bajo el rescate. Tenemos la oportunidad de presentaros nuestro plan para la Grecia del mañana, no solo para los privilegiados, sino para los olvidados, quienes han cargado con el peso de las dificultades, para todos los griegos", ha argumentado.