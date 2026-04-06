Turquía anuncia que tres de sus buques han atravesado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra

Archivo - Bandera de Turquía - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha informado este lunes de que tres buques con bandera turca que permanecían en aguas del golfo Pérsico desde el inicio de la guerra desatada hace más de un mes, han atravesado el estrecho de Ormuz, incluido un petrolero en las últimas 24 horas.

"Como resultado de la colaboración con nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, el buque de propiedad turca 'Ocean Thunder', que se encontraba navegando con el objetivo de transportar el petróleo crudo cargado en Irak a Malasia, atravesó con seguridad el estrecho de Ormuz anoche y completó su salida del Golfo", ha anunciado el ministro de Transportes, Abdulkadir Uraloglu, en redes sociales.

"De este modo, los tres buques que esperaban en el Golfo desde el inicio de la guerra han salido con seguridad del estrecho de Ormuz. Con este paso, el número de buques turcos en las inmediaciones del estrecho de Ormuz se ha reducido a doce, y el número de buques que han solicitado la salida, a ocho", ha agregado el ministro.

El ministro ha asegurado que desde su cartera están "trabajando sin descanso para garantizar el traslado seguro" de estas ocho embarcaciones que desean abandonar la zona, incluidos sus 156 tripulantes.

Este mismo domingo, la agencia de noticias iraní Fars ha destacado que, de acuerdo con las últimas estadísticas sobre el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, en las últimas 24 horas han atravesado este paso comercial con permiso de Irán un total de 15 buques, esto es, alrededor del 10 por ciento de los que circulaban antes de la guerra.