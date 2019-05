Turquía asegura que no cederá ante las amenazas de EEUU por adquirir el sistema ruso de defensa S-400

Publicado 05/05/2019 11:56:08 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno turco ha asegurado este domingo que no cederá ante las posibles sanciones de Estados Unidos en represalia por su acuerdo para comprar a Rusia el sistema de defensa aérea S-400, ha asegurado este sábado el vicepresidente turco, Fuat Oktay.

La adquisición ha supuesto un punto de fricción entre Turquía y la OTAN dado que Estados Unidos considera que el sistema podría afectar a las capacidades de combate de su avión F-35, el cual es a su vez objeto de un acuerdo independiente con las autoridades turcas.

Ankara había respondido previamente que no habrá ningún problema de compatibilidad entre el sistema de defensa y el avión de combate. De hecho, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró en abril que la entrega del sistema por parte de Rusia podría ocurrir, como muy pronto, el próximo mes de julio.

Erdogan ya había destacado con anterioridad que el tema del S4-00 "es de gran importancia" a pesar de las amenazas vertidas por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien aseguró entonces que Washington no permanecerá "impasible" ante la compra por parte de un miembro de la OTAN de productos a un adversario.

Ahora, el vicepresidente ha reiterado, en entrevista con la cadena Kanal 7, que no tiene intención de abandonar el acuerdo con Moscú. "Las preocupaciones que Estados Unidos ha exhibido no son razonables y Turquía no se va a echar atrás", ha asegurado, antes de insistir en que el acuerdo está firmado y Turquía cumple siempre con lo que pacta.

"Somos un país independiente y capacitado para decidir cómo quiere defenderse. Necesitamos un sistema de defensa aérea y hemos apostado por el S-400. Y cuando Turquía firma un acuerdo, lo que promete, lo cumple", ha reiterado.