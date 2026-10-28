Turquía defiende abrir "vías de comunicación" con Grecia para resolver disputas

Archivo - El ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler. - Beata Zawrzel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han defendido este miércoles abrir "vías de comunicación" con el Gobierno griego para tratar de resolver las disputas entre los dos países mediante el diálogo y conversaciones, si bien han asegurado que Ankara "no pondrá en peligro sus derechos e intereses".

El ministro de Defensa de Turquía, Yasar Guler, ha subrayado así la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación con Grecia y de resolver las disputas mediante la diplomacia.

Asimismo, ha expresado el deseo de Ankara de ampliar la cooperación con Grecia en el mar Egeo y el Mediterráneo oriental, así como de resolver las diferencias a través del entendimiento mutuo y la diplomacia, según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

No obstante, el ministro ha afirmado que Turquía no puede aceptar planteamientos que, a juicio de Ankara, "socaven sus derechos". "Nuestro compromiso con la resolución pacífica de las disputas no implica que vayamos a hacer concesiones en cuanto a nuestros derechos e intereses", ha declarado.

"Turquía cuenta tanto con los medios como con las capacidades para proteger sus derechos conforme al Derecho Internacional, además de con la voluntad política necesaria para actuar con determinación cuando se considere oportuno", ha afirmado, antes de aclarar que el país considera "fundamental" fortalecer "la confianza mutua" y abordar los problemas existentes basándose en "el Derecho Internacional, las buenas relaciones de vecindad y el diálogo constructivo".

Las relaciones entre las partes han vuelto a verse afectadas tras la reciente ratificación por parte del Parlamento asentado en el este de Libia de un acuerdo marítimo con Turquía, una cuestión que ha suscitado fuertes críticas desde Atenas.