Turquía descarta evacuar su puesto de observación militar en Idlib pese a ataques de fuerzas sirias

Publicado 22/05/2019 14:44:29 CET

ANKARA, 22 May. (Reuters/EP) -

Turquía no evacuará su puesto de observación militar en la provincia de Idlib, en el norte de Siria y último bastión de los rebeldes, después de un supuesto ataque del Gobierno sirio este mes, según ha dicho este miércoles el ministro de Defensa, Hulusi Akar.

La agencia estatal de noticia Anatolia ha informado de que las fuerzas gubernamentales sirias llevaron a cabo al menos tres ataques cerca del puesto de observación turco en la zona de desescalada de Idlib, uno de los doce puestos establecidos en virtud del acuerdo alcanzado en mayo de 2018 entre Turquía, Rusia e Irán.

"Evacuar el puesto de observación en Idlib tras el ataque del régimen es algo que definitivamente no está ocurriendo y no ocurrirá en ninguna parte", ha recalcado Akar en declaraciones a la prensa. "Las Fuerzas Armadas turcas no se retirarán de donde están apostadas", ha añadido.

Unos 3 millones de personas viven en Idlib y las zonas aledañas, incluidos numerosos desplazados llegados desde otras partes de Siria. Al menos 180.000 personas se han visto desplazadas por la última escalada de violencia en el noroeste desde finales de abril y los bombardeos del Gobierno han dejado decenas de muertos.

En septiembre pasado, Turquía y Rusia acordaron la creación de una zona tampón en la región pero los últimos enfrentamientos se han producido principalmente en ella. La ONU ha alertado de que una ofensiva a gran escala podría provocar una catástrofe humanitaria y el éxodo de hasta 2,5 millones de personas hacia la frontera con Turquía.

"El régimen está haciendo todo lo posible para perturbar el status quo, usando barriles bomba, ofensivas terrestres y bombardeos aéreos", ha denunciado Akar, que ha dicho que 300.000 personas se han visto desplazadas por el conflicto en el último mes.

El ministro turco ha dicho que se ha prevenido el inicio de una "nueva tragedia" y que ha discutido sobre prevenir una nueva oleada de migrantes hacia Turquía con su homólogo ruso, Sergei Shoigu.