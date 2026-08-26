Turquía destaca que la disolución de las kurdo-árabes FDS "fortalecerá la unidad interna de Siria"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en Ankara (archivo) - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han destacado este miércoles que la disolución de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) "fortalecerá la unidad interna de Siria", al tiempo que ha aplaudido los pasos "inclusivos" adoptados por las autoridades encabezadas por Ahmed al Shara tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

"La disolución de las FDS marcó un hito significativo en el fortalecimiento de la unidad interna de Siria", ha dicho Omar Celik, portavoz del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. "Siempre hemos apoyado la preservación de la soberanía e integridad territorial de Siria. Siria debe avanzar como una sola y unida", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales.

"Las medidas de gobernanza inclusiva del Gobierno de Al Shara están permitiendo a Siria avanzar para superar la oscuridad del pasado y encaminarse hacia un futuro sólido", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que Erdogan "lanzó una gran lucha para proteger a todos los hermanos y hermanas sirios del terrorismo y los ataques imperialistas durante los días más difíciles, cuando la oscuridad cayó sobre Siria".

Así, Celik ha hecho referencia al apoyo de Ankara a numerosos grupos rebeldes sirios durante la guerra civil desatada en 2011 contra las fuerzas gubernamentales de Al Assad, un hecho que ha remarcado al insistir en que "los años y la historia son testigo de esta noble lucha".

"Nuestros objetivos de una Turquía libre de terrorismo y una región libre de terrorismo representan una voluntad que frustrará los planes de quienes buscan fragmentar y saquear nuestra región para sus propios intereses", ha manifestado Celik, quien ha agregado que "esta voluntad también apunta a un futuro brillante para nuestros hermanos y hermanas kurdos en la región".

"Seguiremos apoyando cada medida que se tome para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Siria y sus países vecinos, tal como lo exige la 'política de fraternidad' impulsada por nuestro presidente", ha dicho, tras los reiterados llamamientos de Turquía para que las FDS siguieran los pasos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y procediera a su disolución para fomentar la estabilidad en Oriente Próximo.

La disolución de las FDS fue anunciada el martes por el comandante de las fuerzas kurdo-árabes, Mazloum Abdi, como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con Al Shara. Así, defendió la decisión ante el "momento histórico" que vive el país: "Cerramos una página importante de la historia de Siria y comenzamos a escribir una nueva, cuyo lema es la paz, la estabilidad y la reconstrucción de la patria", zanjó.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería llevarse a cabo esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.