Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Turquía - Tolga Ildun/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Turquía ha informado este jueves de que ha desmantelado una red de ciberespionaje que actuaba contra instituciones públicas, especialmente instalaciones de la industria militar, en una operación que ha llevado a la detención de dos sospechosos.

La Organización Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT) ha indicado que la operación fue puesta en marcha tras recibir información relevante que apuntaba a que dos personas intentaban infiltrarse en las redes inalámbricas de instituciones críticas por encargo de servicios de Inteligencia extranjeros.

La investigación reveló después que los sospechosos habían utilizado software y equipos especializados para cartografiar redes Wifi a lo largo de rutas predeterminadas en Ankara, la capital, y Estambul.

Tras la investigación, los dos sospechosos han sido detenidos en el marco de una operación conjunta llevada a cabo por el MIT y el Departamento de Policía de Estambul, según informaciones recogidas por el diario turco 'Daily Sabah'. Ambos sospechosos han sido enviados a prisión a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

Los sospechosos han admitido haber operado cerca de instituciones públicas críticas, instalaciones de la industria de defensa, sedes de partidos políticos, instalaciones militares y misiones diplomáticas extranjeras en Ankara.

También han dicho haber recibido instrucciones a través de anuncios de empleo en redes sociales y han explicado que se les pagaba en criptomonedas por sus actividades de espionaje.