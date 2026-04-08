Turquía detiene a nueve personas tras el ataque cerca del Consulado de Israel en Estambul

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcas han detenido a nueve personas en el marco de la investigación por el ataque de este martes en los alrededores del Consulado de Israel en la ciudad de Estambul, un suceso que se saldó con el arresto de dos de los tres atacantes, mientras que el tercero murió en un tiroteo con la Policía.

El asalto, ocurrido en el barrio de Levent, considerado el distrito financiero de la localidad turca, dejó además dos agentes heridos que continúan ingresados en el Hospital Sisli Hamidiye Etfal recibiendo tratamiento médico, indica la agencia de noticias estatal Anadolu.

La mitad de estos últimos detenidos han sido puestos bajo custodia policial tras un operativo llevado a cabo por equipos de la unidad antiterrorista de la Policía de Estambul en esta urbe, así como Konia e Izmit. En total, son doce las personas detenidas en relación con el ataque.

Según apuntó el ministro del Interior turco, Mustafa Ciftci, los asaltantes habrían llegado a Estambul en un coche alquilado desde Izmit y uno de ellos tenía "vínculos con una organización que instrumentaliza la religión", si bien no dio nombres.

Las autoridades de Israel habían retirado a algunos de sus diplomáticos de Turquía alegando cuestiones de seguridad, a lo que se suma el deterioro de sus relaciones con el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan a cuenta de su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza tras los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a principios de octubre de 2023.