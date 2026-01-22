Turquía emite órdenes de arresto contra tres personas tras la incautación de 10 toneladas de cocaína en España

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Turquía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Turquía ha emitido este jueves órdenes de arresto contra tres personas que estarían en el extranjero como parte de las investigaciones en torno a la incautación a principios de enero al oeste de las Islas Canarias de un mercante con cerca de diez toneladas de cocaína a bordo cuando navegaba desde Brasil con destino a Europa.

Así, la Fiscalía de Estambul ha afirmado que hay procedimientos en marcha contra un total de doce sospechosos, antes de afirmar que cree que tres de ellos están en el extranjero, por lo que ha iniciado procedimientos para emitir 'alertas rojas' a través de Interpol, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

En este sentido, ha recalcado que siete personas fueron ya detenidas por cargos de establecer una organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de fondos obtenidos a través de actividades criminales, en el marco de la investigación abierta a raíz de la citada operación en España, llevada a cabo el 7 de enero.

El alijo de este barco supone el mayor realizado por la Policía Nacional en España en toda su historia en alta mar. El mercante que transportaba la droga fue abordado en aguas del Océano Atlántico por agentes del GEO, que detuvieron a los trece tripulantes e intervinieron un arma de fuego, además de los estupefacientes.