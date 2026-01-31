Turquía impide el cruce de la frontera con Siria a un convoy con ayuda humanitaria para Kobane

Protesta en Londres por el asedio del Ejército sirio a Kobane - Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcas han impedido el paso a un convoy de 25 camiones organizado en Diyarbakir, en el sureste de Turquía, para el envío de ayuda humanitaria a la ciudad de Kobane, en el norte de Siria, ambas zonas de mayoría kurda.

La Plataforma de Solidaridad y Prtección de Diyarbakir ha informado en un comunicado de que el convoy partió de Amed, en la provincia de Diyarbakir, con destino Kobane cargados de agua potable, pañales, leche, alimentos para bebé, productos de higiene femenina, mantas, calentadores, camas y alimentos.

"No permiten el paso del envío a través de la frontera entre Suruç y Kobane. Hay que reabrir temporalmente con fines humanitarios el paso fronterizo de Mürsitpinar, que lleva mucho tiempo cerrado", ha apuntado el activista Cengiz Tanrikulu.

Tanrikulu ha apelado así al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores turco por tener las competencias para autorizar la aprertura del paso fronterizo "para que se pueda entregar la ayuda humanitaria".

El jueves 16 miembros de otra iniciativa humanitaria, la Caravana Popular a Kobane, fueron detenidos por la Policía turca tras entrar en el país desde Grecia y mientras se desplazaban hacia la frontera con Siria. Entre los activistas había ciudadanos de países europeos organizados para trasladar ayuda humanitaria a Kobane. En la iniciativa participan más de 200 activistas de diez países.

La ciudad, de mayoría kurda, se encuentra rodeada por las Fuerzas Armadas sirias y milicias aliadas en medio de la ofensiva militar contra las milicias de las Fuerzas Democráticas Sirias que controlan el noreste del país. El viernes se anunció un acuerdo político que incluye un nuevo alto el fuego entre las partes.